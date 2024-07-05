"الدم بقى ميه".. سائق توك توك يطعن شقيقه ويقتل زوجته بالمطرية بسبب الفلوس

تجرد سائق توك توك من مشاعر الإنسانية وأقدم على قتل زوجة شقيقه بكل وحشية، وسدد لها طعنات متفرقة وعندما تدخل شقيقه للدفاع عن زوجته طعنه بدم بارد دون رحمة .

قال المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق: “ندمان على ما فعلت، ولو رجع بيا الزمن لم أقتل، لكن الشيطان وقع بينا، خاصة أني طلبت اقتراض مبلغ مالي من شقيقي ووعدته أنني سوف أرده في اقرب وقت، لكن بتدخل زوجته وكلامها المسموم في أذن شقيقي منعت عني المال وإنه يساعدني، وظلت تردد أمامي كلمات أن المعيشة صعبة على الكل ويحتاجون للنفقات، لم أشعر بنفسي، وأخذت سكينا، وطعنتها في الحال، ففوجئت بتدخل شقيقي، وحاول التعدي بالضرب على جسدي، وإبعادي عن زوجته وسعى للدفاع عنها فأصابته طعنة دون قصد في جسده وسقط غارقا في دمائه بجوار زوجته التي توفيت في الحال".

وقال شهود العيان في الواقعة من جيران المجني عليهما، “إنهم سمعوا صرخات تتعالي وشجارا بإحدى الشقق السكنية ،وخرج جار المجني عليه قائلا: الست اتقتلت وظل يصرخ ويستغيث، وأخطرنا رجال قسم الشرطة الذين حضروا في الحال”.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها عن أنها كانت ترتدي كامل ملابسها وتوفيت نتيجة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها أدت لنزيف دموي حاد وتوقف عضلة القلب والوفاة في الحال عقب وصول سيارة الإسعاف.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق توك توك، طعن شقيقه وقتل زوجته ، بمنطقة المطرية، بسبب خلاف على أموال.

وردت إشارة من النجدة لضباط قسم شرطة المطرية، مفادها مقتل سيدة وإصابة زوجها بطعنات نافذة ونقل للمستشفى العام في حالة حرجة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وشقيقه بسبب رفض الضحية إعطاءه مبلغا من المال، فقام المتهم بطعن شقيقه وزوجته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.