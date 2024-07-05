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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. لا تغيير في تشكيل منتخب إسبانيا أمام ألمانيا

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
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أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألمانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

يلتقي منتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، ألمانيا على ملعب إم إتش بي أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في قمة مواجهات دور الثمانية من بطولة يورو 2024.

يدخل منتخب إسبانيا مباراته  ضد ألمانيا بدون تغييرات في التشكيل الأساسي، حيث يقود ألفارو موراتا الهجوم رفقة لامين يامال ونيكو ويليامز.

ويعد منتخب إسبانيا، الوحيد الذي عبر من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، حيث فاز في مبارياته الثلاث ليحصد 9 نقاط.

واكتسح منتخب إسبانيا، جورجيا برباعية مقابل هدف في دور الـ16، ليصطدم بمنتخب ألمانيا في قمة مباريات ربع نهائي يورو 2024.

تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: داني كارفخال - روبين لو نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا

خط الوسط الدفاعي: فابيان رويز - رودري - بيدري جونزاليس

وفي الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز.

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