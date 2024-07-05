«قصور الثقافة» تختتم أنشطة ذوي الهمم بمتحف محمد علي

الجمعة 05/يوليو/2024 - 05:55 م

شهد متحف محمد علي بالمنيل، الخميس، ختام الأنشطة الثقافية والفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للأطفال من ذوي الهمم، ضمن برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بجولة لطالبات مؤسسة التثقيف الفكري بحلوان، للتعرف على أهم المقتنيات الأثرية بالمتحف.

أعقب ذلك تفقد معرض فني لعدد من الطلاب الصم وضعاف السمع، وجاء الختام مع ورشة لعمل تصميمات عن الطبيعة باستخدام الكانسون الأبيض والألوان الفلوماستر تدريب الفنانة فاطمة تمساح.

قدمت الفعاليات من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة على مدار أربعة أيام بالتعاون مع إدارة التربية المتحفية بالمتحف، ومؤسسة التثقيف الفكري لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.