إيطاليا: زيارة رئيس وزراء المجر لموسكو ليست في الوقت المناسب

انتقد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الجمعة، قرار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالذهاب إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام من تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وقال تاياني على هامش مؤتمر صحفي لحزبه "فورتسا إيطاليا": إنه يذهب إلى موسكو كرئيس وزراء مجري (وليس كرئيس مناوب للاتحاد الأوروبي)، مضيفا: لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لزيارة روسيا، ولكن يمكن لكل شخص أن يفعل ما يريد.

وتابع: إن الاتحاد الأوروبي يؤيد السلام، ولكنه لا يؤيد الاستسلام لبوتين، ولابد أن يكون السلام، وليس الاستسلام.

وأضاف تاياني إن اقتراح بوتين (إنهاء الحرب) مجرد خدعة.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي: نحن نرحب بالحوار والمناقشات، ولكننا سنواصل مساعدة أوكرانيا. (أنسامد).