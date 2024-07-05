إنفيديا تستهدف مبيعات بقيمة 12 مليار دولار في الصين برغم القيود الأمريكية

أفاد تقرير جديد نشرته صحيفة فايننشال تايمز أن شركة إنفيديا تعمل على زيادة مبيعاتها من رقاقات الذكاء الاصطناعي في الصين لتصل قيمتها إلى 12 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024 الجاري. تأتي هذه الزيادة استنادًا لتقديرات محللين مختصين، حيث يُتوقع أن تبيع الشركة أكثر من مليون رقاقة من طراز H20 الجديدة في الأشهر المقبلة، والتي تم تصميمها خصيصًا لتجاوز القيود الأمريكية المفروضة على بيع رقاقات الذكاء الاصطناعي للشركات الصينية.

ومن المتوقع أن تكون مبيعات إنفيديا من رقاقات H20 أكثر من ضعف ما تتوقع شركة هواوي بيعه من رقاقتها المنافسة Ascend 910B في السوق الصينية. كانت الإدارة الأمريكية قد فرضت قيودًا على بيع رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين خوفًا من استخدامها في إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي قوية ذات تطبيقات عسكرية. وقد أثر نقص هذه الرقاقات على قدرة الشركات التقنية الصينية، مثل بايت دانس وتنست وعلي بابا، على منافسة الشركات الأمريكية الرائدة في هذا المجال.

يصل سعر رقاقة H20 إلى 13 ألف دولار أمريكي، مما يعزز وصول مبيعات رقاقات إنفيديا في السوق الصينية إلى 12 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق عائداتها الإجمالية البالغة 10.3 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، إلى أن أعمال الشركة في الصين تراجعت بشكل كبير عن مستوياتها السابقة بسبب القيود المفروضة. كما أكدت المديرة المالية، كوليت كريس، أن إيرادات قطاع مراكز البيانات في الصين، والتي تشمل مبيعات رقاقات الذكاء الاصطناعي، انخفضت بشكل ملحوظ بعد فرض القيود الجديدة في أكتوبر الماضي.

قبل فرض القيود في عام 2021، كانت الصين تشكل أكثر من ربع إيرادات إنفيديا، لكن من المتوقع أن تشكل فقط نحو 10% من الإيرادات هذا العام. ومع ذلك، تشهد إنفيديا نموًا كبيرًا غير مسبوق في الولايات المتحدة بفضل الشركات التقنية الكبرى التي تبني أنظمة ذكاء اصطناعي عملاقة، مما يعزز مكانة الشركة عالميًا في هذا المجال.