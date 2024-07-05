بوتين لرئيس وزراء المجر: مستعد لمناقشة الفروق الدقيقة بشأن الأزمة الأوكرانية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن آماله أن تتاح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية الروسية المجرية “في هذا الوضع الصعب”.. وقال “الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني”.

وأضاف بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بمقر الرئاسية الروسية (الكرملين)، “أنا مستعد لمناقشة الفروق الدقيقة في هذه المسألة (بشأن الحل السلمي للأزمة الأوكرانية)، أتوقع أن تطلعوني على موقفكم وموقف الشركاء الأوروبيين”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري: “شكرا لكم على استقبالي اليوم، هذا ليس لقاءنا الأول.. فهذا اللقاء أكثر خصوصية من سابقه”.

وأضاف أوربان “أود أن أغتنم هذه الفرصة لمناقشة عدد من القضايا المهمة معكم، وأود أن أعرف موقفكم من القضايا التي تهم أوروبا”.

وأشار إلى أن عدد الدول التي يمكنها التحدث إلى “طرفي النزاع”؛ يتناقص بسرعة، “وقريبًا ستكون المجر الدولة الوحيدة على ما يبدو في أوروبا، التي يمكنها التحدث مع الجميع”.

ووصل رئيس الوزراء المجري -بعد أيام فقط من تولي المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر- إلى موسكو.