يورو 2024| رسميًا.. «يويفا» يعاقب بيلينجهام بسبب سلوكه غير الأخلاقي

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا وفريق ريال مدريد الإسباني؛ بسبب سلوكه غير الأخلاقي في مباراة منتخب بلاده ضد سلوفاكيا بدور الـ16 من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

وفرض «يويفا» عقوبة على بيلينجهام بالإيقاف لمباراة واحدة مع غرامة مالية، بسبب ما بدر منه في مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024.

بيلينجهام سجل هدف التعادل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 90+5، لينقذ الأسود الثلاثة من الخسارة وتوديع يورو 2024 مبكرًا، قبل أن يسجل هاري كين هدف الفوز في الشوطين الإضافيين، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وبعد تسجيل بيلينجهام هدفه، ارتكب سلوكًا غير أخلاقيًا، بإشارة تجاه مقاعد بدلاء سلوفاكيا، أثناء احتفاله بالهدف.

عقوبة بيلينجهام

وقرر «يويفا» إيقاف بيلينجهام مباراة واحدة من حيث المبدأ، لكن مع إيقاف التنفيذ حيث سيخضع لفترة اختبار مدتها عام واحد.

كما فرض «يويفا» غرامة مالية على بيلينجهام بقيمة 30 ألف يورو، ما يعني أنه سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة ربع النهائي مع منتخب إنجلترا ضد سويسرا.

يواجه منتخب إنجلترا، غدًا السبت، سويسرا على ملعب مركور شبيل أرينا، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

يذكر أن، «يويفا»، عاقب أيضًا ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا بالإيقاف لمباراتين مع غرامة مالية، بعد إشارته السياسية المثيرة للجدل خلال احتفاله بالهدف الثاني في فوز منتخب بلاده على النمسا في دور الـ16 من يورو 2024.