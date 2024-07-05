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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بنى سويف يشارك في جنازة رئيس «مياه الشرب والصرف الصحي»

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
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شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف في تشييع جنازة المهندس عامر عبدالحكيم رئيس فرع الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف ، الذى توفاه الله اليوم الجمعة، حيث أقيمت صلاة الجنازة من مسقط رأسه قرية خلوصيا بمركز بني سويف.

حضر الجنازة: بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية من المحافظة، وعدد من قيادات الهيئة بإقليم شمال الصعيد وبني سويف، وعدد غفير من المواطنين.

وتقدم محافظ بنى سويف بخالص تعازيه لأسرة المتوفى والعاملين بالهيئة ، راجياً له الرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تشييع جنازة بني سويف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب