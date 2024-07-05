قادة أوروبا يتطلعون للعمل مع رئيس الحكومة البريطانية الجديد ويثنون على فوزه

أثنى قادة أوروبا اليوم الجمعة على فوز زعيم حزب العمال كير ستارمر، بالانتخابات التشريعية البريطانية، وتكليفه برئاسة الحكومة، وأعربوا عن تطلعهم للعمل مع حكومته الجديدة.

ووصف رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس، الذي تم ترشيحها لتكون كبيرة الدبلوماسيين المقبلين في الاتحاد الأوروبي، انتصار ستارمر في الانتخابات بأنه "تاريخي".

وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية. وقال ميشيل - الذي سيترك منصبه في نوفمبر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي - "أتطلع إلى العمل معكم ومع حكومتكم في هذه المرحلة الجديدة للمملكة المتحدة.

نراكم قريبا في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في 18 يوليو في المملكة المتحدة حيث سنناقش التحديات المشتركة، بما في ذلك الاستقرار والأمن والطاقة والهجرة".

وقالت كلاس: "أنا متأكدة من أن تعاوننا الممتاز سيستمر في الازدهار".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تتوقع "شراكة بناءة لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن الأوروبي".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "ستواصل العمل الذي بدأته مع المملكة المتحدة من أجل التعاون الثنائي، ومن أجل السلام والأمن في أوروبا، ومن أجل المناخ والذكاء الاصطناعي".

من جانبه قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن ستارمر "حقق لحزب العمال نصرا شاملا"، مبديا أمله في تعزيز العلاقات "الأنجلو إيرلندية".

وهنأت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، "ستارمر"، وقالت إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي متحدان من خلال "القيم المشتركة والصداقة طويلة الأمد".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده والمملكة المتحدة "كانتا وستظلان حليفتين موثوقتين في السراء والضراء، مضيفا "سنواصل الدفاع عن قيمنا المشتركة المتمثلة في الحياة والحرية والنظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزها".