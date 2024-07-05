أمراء الظلام.. مصر تشارك بمنتخبين في بطولة الأهرامات لكرة الهدف للمكفوفين

أعلن الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين قائمة المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين، التي تستعد للمشاركة، في بطولة الأهرامات الدولية الثالثة خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو الجاري، والتي تستضيفها صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد محمد فرحات المدير الفني للمنتخب الوطني أن مصر ستشارك بمنتخبين وهما الأول والناشئين، وقرار المشاركة بفريق الناشئين جاء من أجل اكتسابهم الخبرة، فضلًا عن كونهم نواة للمنتخب الأول.

وجاءت قائمة المنتخب الأول كالتالي: محمد السيد، أحمد خيري، سيد حسان، عمر عبدالسلام، أحمد عربي.

بينما يضم منتخب الناشئين كلًا من: معاذ فتحي، عبدالغفار محمد، على حسن، محمود صالح، محمد سعيد.

ويضم الجهاز الفني: محمد فرحات مديرًا فنيًا، جميل سعد مدربًا عامًا.

جدير بالذكر أن البطولة تشهد مشاركة: أوزبكستان – العراق – أوكرانيا – السعودية – ليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتعد البطولة المحطة الأخيرة في مشوار إعداد المنتخب قبل المشاركة في بارالمبياد باريس 2024، حيث يتواجد منتخب مصر لكرة الهدف في المجموعة الثانية بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 رفقة الصين – أوكرانيا – اليابان.

يذكر المنتخب قد تأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في ديسمبر الماضى بعد غياب 32 عاما عن المشاركة في الدورات البارالمبية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.