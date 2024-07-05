محافظ بني سويف يكرم نائبه السابق على فترة عمله

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ السابق لما اتسم به من اخلاص وتفان في العمل خلال الفترة التي قضاها نائبا لمحافظ بني سويف، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة من حياته العملية، حيث حضر التكريم، بلال حبش نائب المحافظ الجديد، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ .

أهدى المحافظ للدكتور عاصم سلامة درع المحافظة، تقديرا على جهوده في كثير من الملفات التي تم تكليفه بها، والتي تنوعت ما بين ملفات خدمية وملفات تنموية ، في اطار استراتيجية المحافظة التنموية المحلية العامة ضمن رؤية مصر 2030 التي تعمل تحت مظلتها الحكومة في مختلف القطاعات .

ومن جانبه أعرب الدكتور عاصم سلامة عن شكره الكبير للمحافظ الذي عمل تحت قيادته لمدة تزيد عن 4 سنوات، ومثنيا على كل أفراد الجهاز التنفيذي وتجاوبهم وحرصهم على إنجاح كل الجهود التنفيذية في كل القطاعات.