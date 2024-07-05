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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يهنئ كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد: نتطلع لاستمرار التعاون بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي"كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وقال الرئيس السيسي : 
"أتقدم بخالص التهنئة إلى "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات، وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية، متمنياً له التوفيق والنجاح، ومؤكداً تطلعنا لاستمرار التعاون بين بلدينا، بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والعمل المشترك الذي يجمعنا من أجل تحقيق التنمية والاستقرار،  على المستويين الدولي والإقليمي".
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي