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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن نحو 40 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر في المدينة المحتلة بأن عددا من المبعدين عن المسجد الأقصى والممنوعين من دخوله أدوا صلاة الجمعة قرب باب الأسباط، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد منهم.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا المواطنين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.

المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة المسجد الأقصى