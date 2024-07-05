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الجمعة 05 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صندوق النقد الدولي: عملة زيمبابوي الجديدة تحقق الاستقرار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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أعلن صندوق النقد الدولي عن استقرار اقتصاد زيمبابوي بعد إطلاق عملته الجديدة المدعومة بالذهب، حيث أشار إلى استقرار سعر الصرف الرسمي لعملة زيمبابوي الذهبية (ZiG)، وانتهاء حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد في بداية عام 2024.

وذلك جاء بعد أن خسر الدولار الزيمبابوي نحو 260% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

صندوق النقد توقع استمرار الاستقرار الكلي وتراجع التضخم التراكمي إلى حوالي 7٪ في الأشهر المتبقية من العام.

كما أشاد بالتنسيق الفعال بين بنك الاحتياطي الزيمبابوي ووزارة المالية والتنمية الاقتصادية وترويج الاستثمار، فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي وإدارة السيولة.

العملة الجديدة لزيمبابوي تم طرحها في أبريل، مدعومة بما يعادل 2.5 طن من الذهب و100 مليون دولار من احتياطيات العملات الأجنبية.

وتواجه زيمبابوي التحديات المالية بديون تبلغ 13 مليار دولار للدائنين الخارجيين و6.2 مليار دولار للمستثمرين المحليين.

صندوق النقد الدولي زيمبابوي اقتصاد