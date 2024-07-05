صندوق النقد الدولي: عملة زيمبابوي الجديدة تحقق الاستقرار

أعلن صندوق النقد الدولي عن استقرار اقتصاد زيمبابوي بعد إطلاق عملته الجديدة المدعومة بالذهب، حيث أشار إلى استقرار سعر الصرف الرسمي لعملة زيمبابوي الذهبية (ZiG)، وانتهاء حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد في بداية عام 2024.

وذلك جاء بعد أن خسر الدولار الزيمبابوي نحو 260% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

صندوق النقد توقع استمرار الاستقرار الكلي وتراجع التضخم التراكمي إلى حوالي 7٪ في الأشهر المتبقية من العام.

كما أشاد بالتنسيق الفعال بين بنك الاحتياطي الزيمبابوي ووزارة المالية والتنمية الاقتصادية وترويج الاستثمار، فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي وإدارة السيولة.

العملة الجديدة لزيمبابوي تم طرحها في أبريل، مدعومة بما يعادل 2.5 طن من الذهب و100 مليون دولار من احتياطيات العملات الأجنبية.

وتواجه زيمبابوي التحديات المالية بديون تبلغ 13 مليار دولار للدائنين الخارجيين و6.2 مليار دولار للمستثمرين المحليين.