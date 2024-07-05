ads
الجمعة 05 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رفح الفلسطينية تشهد تمركز للآليات العسكرية بطول محور صلاح الدين

مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، أن محافظة الشمال شهدت جنازة لتشيع 17 شهيدا، مضيفًا أن مخيم النصيرات شهد قصف تسبب في سقوط سيدتين.

وأضاف أبو كويك،  خلال مداخلة هاتفية، لفقرة "جولة المراسلين"، المُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"،  أن مدينة رفح الفلسطينية  تشهد تمركز للآليات العسكرية بطول محور صلاح الدين، فيما تحاول سيارات الإسعاف الدخول لأحياء منطقة السلطان والسعودي لانتشال الجثامين.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن الجيش انتقل لشمال القطاع، من أجل البدء في المرحلة الثالثة من الحرب، مؤكدًا أنها تقوم على عمليات برية غير محدودة وهذا يساهم في سقوط المزيد من الشهداء.

وتابع أن حركة النزوح كبيرة في القطاع، من المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، مشيرًا إلى أن المنظمات الأممية أعلنت أن من كل 10 فلسطينيين ينزح 9 أشخاص.

 

إسرائيل الحكومة الإسرائيلية المناطق الشرقية خان يونس صلاح الدين فلسطين مخيم النصيرات محور صلاح الدين محافظة خان يونس