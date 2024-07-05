قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، أن محافظة الشمال شهدت جنازة لتشيع 17 شهيدا، مضيفًا أن مخيم النصيرات شهد قصف تسبب في سقوط سيدتين.

وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة هاتفية، لفقرة "جولة المراسلين"، المُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة رفح الفلسطينية تشهد تمركز للآليات العسكرية بطول محور صلاح الدين، فيما تحاول سيارات الإسعاف الدخول لأحياء منطقة السلطان والسعودي لانتشال الجثامين.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن الجيش انتقل لشمال القطاع، من أجل البدء في المرحلة الثالثة من الحرب، مؤكدًا أنها تقوم على عمليات برية غير محدودة وهذا يساهم في سقوط المزيد من الشهداء.

وتابع أن حركة النزوح كبيرة في القطاع، من المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، مشيرًا إلى أن المنظمات الأممية أعلنت أن من كل 10 فلسطينيين ينزح 9 أشخاص.