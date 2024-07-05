غدًا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه، غدا السبت، للتنسيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.

وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس الأمناء الحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.



من جانبه، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني: نأمل أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة ما يمكّنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني أن اجتماع مجلس الأمناء سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، خصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها، وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

