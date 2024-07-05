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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أوكرانيا لا تعارض زيارات من قِبل الدول لروسيا لكن بوجود ممثل لها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، أن أوكرانيا لا تعارض أي زيارات من قبل الدول لروسيا، ولكن لا يتم ذكر الصراع بدون وجود ممثل عنها.

وأضاف "مناف" خلال مداخلة هاتفية، لفقرة "جولة المراسلين"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر لروسيا، لا تهدد الجالية المجرية الموجودة بالفعل في الاراضي الأوكرانية، موضحا أن كييف أعلنتها صريحة بأنها لن توقف إطلاق النار إلا بعد خروج الدب الروسي والانسحاب الكامل من الأراضي الاوكرانية.

وأكد، إن أوكرانيا لديها موقف ثابت لعدم وقف إطلاق النار، إلا بعد خروج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

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