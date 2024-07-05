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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 79 طن مخلفات صلبة بالمنيا

رفع مخلفات صلبة
رفع مخلفات صلبة بالمنيا
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تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا اليوم الجمعة من رفع حوالي 79 طن مخلفات وتراكمات بنقاط التجمع و من القري التابعة للوحدة المحلية بنزلة حسين وتم تنظيف الأماكن امام مبنى الإذاعة والتلفزيون وتم نقل المخلفات الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة.

شدد عامر طه  رئيس مركز ومدينة المنيا على رؤساء القرى والأحياء بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الاعمال التي تقوم بها الوحدات المحلية القروية وبأحياء المدينة لرفع كفاءة العمل بكافة الأقسام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وواصل قسم البيئة بحي وسط المدينة و شمال المدينة جهوده  لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين ورفع كافة الإشغالات المتواجدة بكورنيش النيل وشوارع و أروقة الحي والتي تعوق حركة المواطنين و السيارات . 

 

عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا سلامه المواطنين كورنيش النيل مخلفات وتراكمات مدينة المنيا منظومة النظافة