اختراق أنظمة OpenAI.. هاكر يسرب معلومات حساسة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

في تقرير حديث نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تم الكشف عن تعرض شركة OpenAI لهجوم اختراق في مطلع عام 2023، حيث تمكن المخترق من الوصول إلى أنظمة المراسلة الداخلية وسرقة معلومات حساسة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. وأكدت الصحيفة أن OpenAI لم تقم بإبلاغ عملائها أو الجهات المعنية بهذا الاختراق، مكتفية بإعلام موظفيها فقط.

تفاصيل الاختراق

استطاع الهاكر الوصول إلى محادثات دارت في منتدى إلكتروني خاص بموظفي OpenAI، حيث كانت تتم مناقشات حول أحدث التقنيات التي تطورها الشركة. وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن المخترق من اختراق الأنظمة التي تستضيف نماذج GPT وتدربها، وهي الأنظمة الأساسية التي تشتهر بها OpenAI.

تحذيرات سابقة ومخاوف أمنية

نقلت الصحيفة عن مصدرين داخل الشركة أن بعض موظفي OpenAI كانوا قد حذروا سابقًا من إمكانية استغلال دول مثل الصين لمثل هذه الهجمات لسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما قد يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

ردود فعل داخلية

أثار الحادث تساؤلات بين الموظفين حول جدية الشركة في التعامل مع مسألة الأمن الرقمي. وذكرت تقارير أخرى وجود انقسامات داخل الشركة بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، كتب ليوبولد آشينبرينر، مدير البرامج التقنية السابق في OpenAI، مذكرة إلى مجلس إدارة الشركة يتهمهم فيها بعدم بذل جهد كافٍ لمنع سرقة التقنيات السرية من "قوى أجنبية معادية".

تداعيات وتسريبات

تم فصل آشينبرينر لاحقًا بدعوى تسريب معلومات سرية، إلا أنه يزعم أن هذا الفصل كان بدافع سياسي. وتأتي هذه التسريبات لتضيف إلى المشاكل التي تواجه شركة OpenAI مؤخرًا، إذ واجه الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، صراعًا مع مجلس الإدارة السابق، حيث أقاله المجلس ثم عاد إلى منصبه لاحقًا.

استقالات وخلافات

شهدت الشركة حديثًا استقالة العديد من الباحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي بسبب خلافات حول "التوافق الفائق" (Superalignment)، وهو مفهوم يهدف إلى إيجاد طرق لسيطرة البشر على الذكاء الاصطناعي الفائق.

تواجه OpenAI الآن تحديات كبيرة تتعلق بالأمن الرقمي واحتواء التسريبات، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الثقة بين الموظفين والإدارة. ومع استمرار التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، تظل الشركة تحت ضغط كبير لضمان حماية تقنياتها والحفاظ على سمعتها في السوق العالمي.