إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف علي أراض زراعية اليوم الجمعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
من جانبه اكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا رصد اى تعديات وإزالتها فى مهدها وتحرير محاضر فورية للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية وحقوق الشعب فى المحاصيل الزراعية.
ووجه رؤساء المجالس المحلية بالقرى والاحياء بالمتابعة المستمرة للحالات التي تم إزالتها حتى لا يتم التعدي عليها مره اخرى بالبناء المخالف .
وأفاد رئيس مركز ومدينة المنيا بأن الوحدة المحلية بقرية بنى احمد الغربية تمكنت من تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء على أراض زراعية بمساحة ١٤ سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وأن قرية البرجاية تمكنت من إزالة ٣ حالات على مساحة قيراطين و ٦ أسهم وأيضا تم إزالة حالتي تعدي بقرية تله على مساحة قيراط و ١٢ سهم وازالة حالتي تعدي بطوخ الخيل و دمشير على مساحة قيراط و ١٢ سهما ومبنى على مساحة ٥٠م وتم تنفيذ الإزالة الفورية لكافة حالات التعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حفاظا على أملاك الدولة .