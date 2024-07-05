إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف علي أراض زراعية اليوم الجمعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

من جانبه اكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا رصد اى تعديات وإزالتها فى مهدها وتحرير محاضر فورية للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية وحقوق الشعب فى المحاصيل الزراعية.

ووجه رؤساء المجالس المحلية بالقرى والاحياء بالمتابعة المستمرة للحالات التي تم إزالتها حتى لا يتم التعدي عليها مره اخرى بالبناء المخالف .

وأفاد رئيس مركز ومدينة المنيا بأن الوحدة المحلية بقرية بنى احمد الغربية تمكنت من تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء على أراض زراعية بمساحة ١٤ سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وأن قرية البرجاية تمكنت من إزالة ٣ حالات على مساحة قيراطين و ٦ أسهم وأيضا تم إزالة حالتي تعدي بقرية تله على مساحة قيراط و ١٢ سهم وازالة حالتي تعدي بطوخ الخيل و دمشير على مساحة قيراط و ١٢ سهما ومبنى على مساحة ٥٠م وتم تنفيذ الإزالة الفورية لكافة حالات التعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حفاظا على أملاك الدولة .

449465809_994786862654936_4203835009189476787_n

449506936_994786632654959_5281541852897594879_n

449529322_994786722654950_7358983768862887964_n

449754311_995918369208452_3572360070567089693_n