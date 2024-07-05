حماس: إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه الشعب

أفادت حركة حماس خلال تصريحات لمسئوليها، اليوم الجمعة، بأن إدارة قطاع غزة بعد دحر العدوان الإسرائيلي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة، مضيفة، أنها ترفض أي تصريحات أو ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل.

وتابعت: نؤكد رفضنا أي خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة، فالشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره.