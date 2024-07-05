تداول صورة لرئيس وزراء بريطانيا الجديد بـ"الكيباه" اليهودية

حقق حزب العمال البريطاني بقيادة كير ستارمر فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، منهياً بذلك 14 عاماً من سيطرة حزب المحافظين، وقد استقبل الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة ستامر، اليوم بقصر باكنجهام، لتسليمه مهام عمله الجديد.

وبعد ساعات قليلة من تولي كير ستامر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة لرئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر زعيم حزب العمال، بـ"الكيباه" اليهودية، منتقدين دعمه المقدم إلى إسرائيل.

وفي صدد ذلك هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو ستامر، حيث كتب على موقع إكس: "أنا واثق من أننا سنواصل العمل معًا لتعزيز الصداقة التاريخية بين المملكة المتحدة وإسرائيل وتعزيز الهدفين التوأمين المتمثلين في الأمن والسلام."