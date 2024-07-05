ads
الجمعة 05 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تداول صورة لرئيس وزراء بريطانيا الجديد بـ"الكيباه" اليهودية

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق حزب العمال البريطاني بقيادة كير ستارمر فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، منهياً بذلك 14 عاماً من سيطرة حزب المحافظين، وقد استقبل الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة ستامر، اليوم بقصر باكنجهام، لتسليمه مهام عمله الجديد.

وبعد ساعات قليلة من تولي كير ستامر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة لرئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر زعيم حزب العمال، بـ"الكيباه" اليهودية، منتقدين دعمه المقدم إلى إسرائيل.

وفي صدد ذلك هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو ستامر، حيث كتب على موقع إكس: "أنا واثق من أننا سنواصل العمل معًا لتعزيز الصداقة التاريخية بين المملكة المتحدة وإسرائيل وتعزيز الهدفين التوأمين المتمثلين في الأمن والسلام."

 

تنزيل
تنزيل
إسرائيل إكس التواصل الاجتماعي الملك تشارلز الثالث المملكة المتحدة اليهود حزب العمال البريطاني رئيس الوزراء الاسرائيلي رئيس وزراء بريطانيا مواقع التواصل الاجتماعي الكيباه اليهودية