رئيس مركز سمالوط يتابع حل أزمة انقطاع المياه

تفقد الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم الجمعة محطة المياه المرشحة بعرب الزينة للاطمئنان على تشغيلها بكامل طاقتها بعد الانتهاء من توصيل خط طرد الصرف الصحى بشارع الصفصافية.

كما اطمأن رئيس مركز ومدينة سمالوط على حل مشكلة ضعف وصول المياه لبعض الأدوار العليا ببعض مناطق مدينة سمالوط، بعد الانتهاء من توصيل خط طرد الصرف الصحى بشارع الصفصافية.

جاء ذلك بحضور االمهندس علاء عبد العزيز مدير فرع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بسمالوط و مهندسى الفرع والمهندس مدير تشغيل محطة مياه عرب الزينة.

وأعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء الضخ التدريجي للمياه بمركز سمالوط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي.



وخلال المتابعة الميدانية المسائية امس الخميس ، أشرف الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، على كافة أعمال الإصلاح ومراحل التنفيذ للانتهاء منها ، وذلك بحضور المهندس رجب السعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز سمالوط، تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنيا والمتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم لسرعة إنجاز الأعمال وعودة المياه لطبيعتها تخفيفاً عن المواطنين.



جدير بالذكر، أن قطع المياه جاء نتيجة أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي قطر 1200 بشارع الصفصافة بمركز سمالوط، بطول 700 متر بتكلفة تقديرية تصل إلى 19 مليون جنيه.

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