الإعدام لعامل خطف واغتصب طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة بأكتوبر

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، عامل بالاعدام شنقًا؛ في اتهامه بخطف طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة، واحتجازها داخل شقة والاعتداء عليها جنسيًا، بمنطقة أكتوبر.

صدر الحكم بعضوية المستشارين، خالد احمد ذكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنودة فوزى.

وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، ان المتهم استغل صغر سن المجنى عليها، ووجودها وحيدة في المنزل لوجود شقيقتها بالسوق، ودخل عليها غرفتها، وأجبرها على النزول معه عنوة، بعدما امسك يدها وطلب منها النزول تحت تهديد السلاح، "خنجر"، وحملها داخل سيارة حتى وصل إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة الحصرى في أكتوبر.

واضافت التحقيقات أنه ما أن دخل المتهم بها إلى الشقة قام بتهديدها بحبس والدتها وشقيقتها، وأقدم على اغتصابها ومعاشرتها معاشرة الازواج، لمدة اسبوع، حتى تمكنت المجنى عليها من الاستغاثة بمجموعة من الشباب، قاموا بكسر الباب، وابلغوا رجال الشرطة.

وجاء فى تقرير الطب الشرعي، أن الفتاة تعرضت للاعتداء الجنسي العنيف على مدار عدة ايام، ووجود اثار اعتداءات على جسدها،جراء مقاومتها للذئب البشري.

وجاء فى أقوال شهود الإثبات أنهم ابصروا الفتاة وهى تستنجد من نافذة إحدى الشقق، فذهبوا لها وقامو بكسر الباب، واخطروا الشرطة التى حضرت، وتم ضبط المتهم بعد ذلك.



ووجهت له النيابة تهم الخطف واحتجاز قاصر، والاعتداء عليها جنسيا تحت تهديد السلاح، وإحالته للمحاكمة الجنائية.