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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية: 7 شهداء في مدينة جنين جراء قصف الاحتلال للضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، ارتفع إلى 7 شهداء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبا عاجل لها ، منذ قليل.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخر جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة مع الفصائل الفلسطينية.

وأضافت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت قبل قليل من مدينة جنين ومخيمها، حيث أسفر هذا الاقتحام عن سقوط 5 شهداء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لافتة إلى أن 4 شهداء تم قصفهم بطائرة مسيرة عند دوار العودة وتم انتشال جثامين الشهداء في مستشفي جنين الحكومي، وبعد ذلك قامت قوات الاحتلال بمحاصرة تحصن فيه 3 فلسطينيين وتم اعتقالهم بحسب شهود عيان.

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