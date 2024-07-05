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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد 5 فلسطينيين بعد عملية عسكرية للاحتلال استمرت 4 ساعات بمدينة جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخر جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة مع الفصائل الفلسطينية.

وأضافت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت قبل قليل من مدينة جنين ومخيمها، حيث أسفر هذا الاقتحام عن سقوط 5 شهداء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لافتة إلى أن 4 شهداء تم قصفهم بطائرة مسيرة عند دوار العودة وتم انتشال جثامين الشهداء في مستشفي جنين الحكومي، وبعد ذلك قامت قوات الاحتلال بمحاصرة تحصن فيه 3 فلسطينيين وتم اعتقالهم بحسب شهود عيان.

وتابعت أن الشهيد الخامس كان يحمي ابنه من رصاص الاحتلال الإسرائيلي عندما كان يشاهد من أعلى سطح منزله، ولكن قناص الاحتلال قام بقنص الوالد ليرتقي شهيدًا “محمد الجباري”، فيما قامت قوات الاحتلال بتخريب البنية التحتية بقصف أماكن تواجد محولات الكهرباء، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة جنين ومخيمها.

وأردفت: استمرت هذه العملية العسكرية  لأكثر من 4 ساعات، وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال من المدينة والمخيم.

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