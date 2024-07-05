الجمعة 05/يوليو/2024 - 04:32 م

للبدء في عالم الاستثمار، يعتبر الحصول على حساب حقيقي هي الخطوة الأولى من أجل الدخول إلى عالم تداول الأسهم أو الفوركس وغيرها، لذلك يحتاج المستخدم إلى الإلمام بالخطوات المعلن عنها وتطبيقها بصورة دقيقة، فهذا العالم ملئ بالمخاطر.

يحتاج العميل لفتح حساب تداول حقيقي إلى الاستعانة بشركات الوساطة المالية التي توفر خدمات التداول المتنوعة من خلال الإنترنت، كما أنه بحاجة إلى تحديد نوع الحساب الذي يرغب بالبدء به ويتم هذا الأمر عقب دراسة جيدة، لتجنب التعرض إلى الخسائر قدر الإمكان، يجب الإلمام أن حسابات التداول في الشركات المرخصة مقسمة إلى نوعي وهما حساب التداول التجريبي وحساب التداول الحقيقي.

كيفية فتح حساب تداول حقيقي

يجب التأكيد ان هناك طريقة ل كيفية فتح حساب تداول حقيقي مع افاتريد باعتبارها الخطوة الأولى تجاه الاستثمار في الأصول المالية المختلفة بصورة أكثر احترافية من المعتاد من أجل تحقيق النتائج المرجوة والحصول على الأرباح، وتتمثل خطوات الفتح في التالي:

1- اختيار بروكر

اختيار بروكر أو الشركة الوساطة المالية هي الخطة الأول في الإجابة على كيفية فتح حساب تداول حقيقي، إلا أنه يجب أن تكون موثوقة ومعتمدة وتستطيع المساعدة في تلبية الرغبات المالية عند التداول، وتختار الشركة بناءً على عدة عوامل مختلفة.

يجب اختيار شركة تتمتع بالسمعة الطيبة في المجال، وأن تكون خاضعة إلى السلطات المالية الرقبية المعترف بها من قبل FCA وASIC وFFMS.

يجب الانتباه إلى اختيار شركة تتوفر عدد كبير من منصات التداول سهلة الاستخدام وآمنة، تدعم الأجهزة المختلفة، بجانب أن تكون المصاريف والعمولة هي الأقل نوعًا ما بين الشركات، كما أنه ينصح على الدوام اختيار شركة تطرح للمستخدم عدة أصول مختلفة يمكن الاستثمار بها.

2- التسجيل لإنشاء الحساب

يعتبر التسجيل لإنشاء الحساب هي الخطوة الثانية التي تجيب على كيفية فتح حساب تداول حقيقي، ويتم الأمر عبر موقع الشركة الذي يطلب منك إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الهوية، ويتم في المرحلة التالية الإجابة على عدة أسئلة مختلفة من أجل التعرف على خبرتك في عملية التداول.

يطالبك موقع الشركة بتوضيح بياناتك المالية، لإتمام التسجيل مثل توضيح الحالة الوظيفية والدخل الثانوي وصافي الثروة.

3- تقديم الوثائق

تحتاج في المرحلة التالية هو إرفاق مجموعة من المستندات والوثائق المختلفة التي تثبت صحة البيانات المدخلة، مثل إرفاق نسخة من الهوية الوطنية، أو جواز السفر، كما قد يطالب الموقع بإدخال كشف حساب بنكي أو فاتورة مرافق لإثبات العنوان المدون.

4- نوع الحساب

يجب عليك توضيح نوع حساب التداول الذي ترغب، وهي إحدى الخطوات التي تجيب بفعالية على كيفية فتح حساب تداول حقيقي، حيث إن شركة الشركة تطرح عدد من حسابات التداول، ليتمكن العميل من اختيار ما يناسبه وتتمثل الأنواع في التالي:

حسابات أساسية وهي النوع الذي يناسب أغلب المتداولين، وتسمح بصفقات اللوت القياسية.

حسابات الميكرو تعتب النوع الأنسب من أجل المبتدئين في مجال التداول، لأنها تسمح بالتداول بأقل المبالغ الممكنة، للحد من نسبة الخسارة.

حسابات البريميوم تخصص بصورة أدق إلى الخبراء والمحترفين في المجال خاصةً أنها في أغلب الأوقات تقدم الخدمات الإضافية إلى العملاء مثل مدير حساب مخصص.

5- تمويل الحساب

يعتبر تمويل الحساب هي الخطوة الأساسية اليت تدل على بدء الدخول في عالم التداول، لأن العميل أصبح بحاجة إلى إيداع الأموال في الحساب، وتوفر الشركة عدة طرق مرنة للقيام بالأمر، حيث تتيح التمويل بواسطة البطاقات الإئتمانية والتحويلات البنكية وبطاقات الخصم، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

6- منصة التداول

يجب اختيار أفضل منصة تداول في هذه المرحلة، لتساعدك على بداية الصفقات ومتابعة كل ما يحدث في السوق على الهاتف أو من خلال الكمبيوتر.

7- البدء في التداول

الخطوة الأخيرة في الأمر هي البدء بالفعل في عملية التداول وتأتي بعد فتح السحاب وإضافة الأموال إلى الحساب، واختيار المنصة المفضلة، وهنا يحق للعميل البدء في بيع وشراء الأصول المالية المختلفة ومنها الأسهم والسلع والعملات المشفرة، بالإضافة إلى فوكس والذهب.

حساب تداول إسلامي

في مقال حساب التداول الإسلامي في البيت العربي يتم اعتباره واحد من الحسابات الفريدة من نوعها، لأنه خالًيا من الفوائد الربوية والقروض الربوية لأنه التعاملات من خلاله تتم بناءً على الشريعة الإسلامية.

الفرق بين الحساب الإسلامي والحسابات الأخرى أن التداول يتم لمدة يوم كامل فقط على تجارة العملات أو المعادن والأنواع الأخرى من السلع، يجب على العميل إغلاق الصفقة في الخامس عصرًا بتوقيف مدينة نيويورك وإذا لم يحدث لذلك يصبح مطالبًا بدفع قيمة الفائدة.

ضوابط الحسابات الإسلامية

نظرًا لأن التعاملات المالية في الإسلامية تحتاج إلى الدقة لتجنب الشبهات أو الحصول على الربا أو المال الحرام، أشار مجموعة من العلماء إلى عدة ضوابط يجب اتباعها خلال التداول، لتجنب الأخطاء وتتمثل في التالي:

عمليتي البيع والشراء تتم بصورة فورية

دخول عملتي وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.

دفع ثمن الصفقة بصورة كاملة وعدم تأخير الأمر أو تأيله.

يجب عدم تواجد أي نوع من الفوائد في السحاب، لأنه يصبح مخالفًا للشريعة الإسلامية.

تقييم شركات التداول

يحتاج ان تعرف أولا حكم الإسلام في تداول العقود الآجلة ومن ثم البحث عن تقييم شركات التداول إلى التعامل مع منصة متخصصة مثل البيت العربي لتقييم شركات التداول في الأمر من أجل توضيح كافة المميزات والعيوب، ليتمكن المستخدم من اختيار الشركة الملائمة له، كما يتوقف الأمر أيضًا في الكثير من الأحيان على السمعة الجيدة للشركة والقيمة التي يرغب العميل في تداولها.

يحتاج العميل إلى إجراء تقييم شامل لشركات التداول، ليتمكن من اختيار الشركة المناسبة له، ليتمكن من تجانب الخسائر قدر الإمكان، فهذا العالم محفور بالكثير من المخاطر التي تذبذب للبعض أوضاعه الاقتصادية.

يمكن التعرف على تقييم شركات التداول من خلال متابعة عدة عوامل مشتركة مثل الرافعة المالية، ونوع الترخيص لها، بالإضافة إلى أزواج العملات، والبونص، كما يمكن النظر إلى أقل مبلغ يمكن إيداعه للبدء في التداول من أجل تحديد المنصة الأنسب التي تقلل لك نسبة الخسائر.

عقب الإلمام بكافة المعلومات في المجال قدر الإمكان والتعرف على تقييم شركات التداول وغيرها من الأمور المختلفة، يصبح العميل قادرًا على فتح الحساب، ويمكنه البحث بشكلٍ جدي في البيت العربي لأفضل شركات التداول الموثوقة عن كيفية فتح حساب تداول حقيقي.

ينصح دومًا في عالم التداول اعتماد الشركات المتخصصة في المجال من أجل الحصول على استشارات مناسبة تمكن من تحقيق المكاسب وتفادي الخطر، فهذا الاستثمارات المالية مليئة بالمفاجئات الغير متوقعة، ويجب التجهز لها جيدًا، كما يحتاج العميل إلى البحث وتوخي الحذر قبل البدء في التداول لرفع نسبة النجاح قدر الإمكان.