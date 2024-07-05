حقيقة حصول محافظ البحيرة على درجة الدكتوراة في عام واحد فقط.. فيديو

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي امس بالجدل حول تاريخ حصول محافظ البحيرة الجديد، الدكتورة جاكلين عازر، على الدكتوراة في عام واحد، وذلك بسبب ما انتشر من معلومات بأنها حصلت على درجة الماجستير في عام 2015 ثم حصولها على الدكتوراة في عام 2016.

وبالرجوع لموقع Linkedin، والذي يحمل السيرة الذاتية الخاصة بها، تبين أنها سجلت الدكتوراة في عام 2016، وحصلت على الدرجة العلمية في عام 2021، و تولت منصب نائب محافظ الإسكندرية بداية من عام 2019.

وجاكلين عازر من مواليد 13 مارس 1987، شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلال الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.