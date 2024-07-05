ads
الجمعة 05 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

حقيقة حصول محافظ البحيرة على درجة الدكتوراة في عام واحد فقط.. فيديو

جاكلين عازر
جاكلين عازر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي امس بالجدل حول  تاريخ حصول محافظ البحيرة الجديد، الدكتورة جاكلين عازر، على الدكتوراة في عام واحد، وذلك  بسبب ما انتشر من معلومات بأنها حصلت على درجة الماجستير في عام 2015 ثم حصولها على الدكتوراة في عام 2016.

وبالرجوع لموقع Linkedin، والذي يحمل السيرة الذاتية الخاصة بها، تبين  أنها سجلت الدكتوراة في عام 2016، وحصلت على الدرجة العلمية في عام 2021، و تولت  منصب نائب محافظ الإسكندرية بداية من عام 2019.

وجاكلين عازر  من مواليد 13 مارس 1987،  شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلال الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.

 

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد وسائل التواصل الاجتماعي جاكلين عازر