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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

كورال أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

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شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، حفلا فنيا، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني بذكرى ثورة 30 يونيو، المقدمة ضمن برامج وزارة الثقافة.

أحيا الحفل فريق كورال الأطفال بقيادة المايسترو حسام الشريف، وشهد الجزء الأول منه باقة متنوعة من الأغاني الوطنية لعمالقة الغناء في مصر والوطن العربي، في أداء جماعي منها "صوت بلادي، ما شربتش من نيلها، ويا حبيبتي يا مصر".

وتواصلت فعاليات الحفل المقام بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، مع عدد من الأغنيات في أداء فردي منها "يا أغلى اسم في الوجود، وحبك أصيل وكفاية"، وغيرها من الأغنيات، وسط تفاعل جماهيري كبير.

واختتم الحفل المنفذ ضمن أنشطة فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، مع ورشة تصميم لوحات في حب مصر وأخرى عن العام الهجري الجديد بالفوم وخامات من البيئة، بجانب فقرة إلقاء قصائد شعرية ذات طابع وطني لعدد من الأطفال الموهوبين.

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مسرح 23 يوليو الهيئة العامة لقصور الثقافة ذكرى ثورة 30 يونيو وزارة الثقافة