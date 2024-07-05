رفع الرايات الحمراء وإخلاء شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية

مع حلول ساعات الظهيرة اليوم الجمعة، أعلنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن هبوب رياح شديدة أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه البحر و علو الأمواج ورفع الرايات الحمراء في شواطئ القطاع الغربي بمحافظة.

ويتم الآن إخلاء مياه شواطئ القطاع الغربي من الرواد و منع نزولهم حفاظا علي ارواحهم و متابعة تواجد أفراد الإنقاذ علي أبراج المراقبة، وتهيب الادارة المركزية للسياحة و المصايف الرواد لضرورة الانتباه و عدم السباحة لحين اعتدال الطقس.

تشهد محافظة الإسكندرية انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة في أول جمعة من شهر يوليو، حيث سجلت درجات الحرارة منذ ساعات الصباح الأولى 29 درجة، مع نسبة الرطوبة 67%، وسرعة رياح بلغت 13 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تخديرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، تؤكد فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2-3 درجات، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

كما يوجد اضطراب للملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وتصل سرعة الرياح من (30-50) كم في الساعة وارتفاع الموج من (1.5-2.5) م، لذا يجب على المصطافين مراعاة ذلك.