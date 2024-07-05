احذر.. الأظافر المتسخة ناقل خطير للأمراض

يحرص الكثير من الأشخاص بالاهتمام والعناية الجيدة بنظافة الأظافر واليدين بإستمرار ، نظرا لما تتعرض له اليدين يوميا من ملوثات وميكروبات.

ونصح خبراء الصحة العامة بالحفاظ على الأظافر نظيفة باستمرار دون أن تصبح عرضة لانتقال العدوى وأداة لانتقال المرض، ووفقا لتقرير نشر فى موقع كيورا المهتم بالصحة العامة والأمراض.

وتتمثل هذه النصائح في النقاط التالية:

تنظيف اليدين وقص الأظافر وما تحتها أولا بأول

الاهتمام والاعتناء بغسل الأظافر واليدين وان تصبح نظيفة.

حاول أثناء الخروج من المنزل تنظيف يديك إما بالمناديل المبللة أو بغسلها كلما أمكنك ذلك.

ينصح باستخدام القفازات سواء كنت تعمل في بيئة من الصعب أن تجعل يديك فيها نظيفة.

يجب الاهتمام بمعالجه مشاكل الأظافر أولا بأول مثل الفطريات وغيرها.





أهم مخاطر عدم اهتمامك بنظافة الأظافر أن تنتقل إليك الكثير من العدوى





انتقال العدوى البكتيرية والفيروسية من الكائنات البكتيرية التى تظل تحت الأظافر وتسبب الكثير من الأمراض الجلدية.

تصبح الأظافر ناقلا للعدوى بالأمراض الجلدية المختلفة.

عدوى تسبب مشكلات معوية.

عدوى تسبب مشكلات تنفسية.

العدوى العنقودية.

العدوى بالسالمونيلا.

العدوى بالاشريكيه.

العدوى بالقروح.

التهابات الملتحمه .



