صندوق النقد الدولي: عملة زيمبابوي الجديدة تحقق الاستقرار

أعلن صندوق النقد الدولي، عن تحقيق عملة زيمبابوي الجديدة المدعومة بالذهب والتي تم إطلاقها، استقرارا لاقتصاد البلاد.

وذكر صندوق النقد، أن سعر الصرف الرسمي لذهب زيمبابوي (ZiG) ظل مستقرًا، منهيًا حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في أوائل 2024، وذلك بعد أن خسر الدولار ال زيمبابوي نحو 260% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

كما توقع صندوق النقد، استمرار الاستقرار الكلي، وأن يصل التضخم التراكمي في الفترة المتبقية من العام إلى حوالي 7٪، مشيدًا بالتنسيق بين بنك الاحتياطي ال زيمبابوي ووزارة المالية والتنمية الاقتصادية وترويج الاستثمار بشأن سياسات الاقتصاد الكلي وإدارة السيولة.

وعملة زيمبابوي الجديدة تم طرحها في أبريل؛ مدعومة بـ 2.5 طن من الذهب و100 مليون دولار من احتياطيات العملات الأجنبية.

وتدين زيمبابوي بمبلغ 13 مليار دولار لدائنين خارجيين و6.2 مليار دولار لمستثمرين محليين.

