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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد رياضات المكفوفين يُنظم بطولة الأهرامات الدولية لكرة الهدف

شعار البطولة
شعار البطولة
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ينظم الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين؛ بطولة الأهرامات الدولية الثالثة لكرة الهدف، بصالة حسن مصطفي، في الفترة من ٥ إلى ١١ يوليو 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


أكد وزير الرياضة على اهتمام مصر البالغ بفئة ذوى الهمم والقدرات الخاصة وبخاصة الرياضيين فى إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


يُشارك بالبطولة خمسة دول هي أوزبكستان، ليبيا، السعودية، العراق، أوكرانيا، بالإضافة للمنتخب المصري.


وتأتي هذه البطولة ضمن خطة الإعداد والتجهيز للمنتخب المصري لكرة الهدف المشارك في دورة الألعاب البارالمبية ٢٠٢٤.

 

الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين بطولة الأهرامات الدولية لكرة الهدف الدكتور أشرف صبحى المكفوفين احمد محمدي