اتحاد رياضات المكفوفين يُنظم بطولة الأهرامات الدولية لكرة الهدف

ينظم الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين؛ بطولة الأهرامات الدولية الثالثة لكرة الهدف، بصالة حسن مصطفي، في الفترة من ٥ إلى ١١ يوليو 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



أكد وزير الرياضة على اهتمام مصر البالغ بفئة ذوى الهمم والقدرات الخاصة وبخاصة الرياضيين فى إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



يُشارك بالبطولة خمسة دول هي أوزبكستان، ليبيا، السعودية، العراق، أوكرانيا، بالإضافة للمنتخب المصري.



وتأتي هذه البطولة ضمن خطة الإعداد والتجهيز للمنتخب المصري لكرة الهدف المشارك في دورة الألعاب البارالمبية ٢٠٢٤.