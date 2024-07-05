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الجمعة 05 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و 105 سيارة .

وشملت حركة الواردات 2500  طن بضائع، 183 شاحنة و 79 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 564 شاحنة و 26 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض بينما تغادرالسفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالامس العبارة امل وغادرت ثلاث سفن وهي  ALCUDIA EXPRESS ، الحرية2 والرياض .

كما تم تداول 2520 طن بضائع و 360 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1700 راكب.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الوارد حيث ميناء سفاجا