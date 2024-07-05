تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و 105 سيارة .

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 183 شاحنة و 79 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 564 شاحنة و 26 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض بينما تغادرالسفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالامس العبارة امل وغادرت ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS ، الحرية2 والرياض .

كما تم تداول 2520 طن بضائع و 360 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1700 راكب.

