بدل الثانوية العامة.. شروط القبول بمدرستي الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية للعام 2024-2025

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة بمدرستي السلام وحلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2024-2025.

وذلك من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 – 2024.

وقد حددت وزارة الإنتاج الحربي المميزات والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم والالتحاق بالمدرستين.

تخصصات مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

بالنسبة لمدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية فإن الدراسة بها تكون لمدة 3 سنوات.

- تشمل تخصص الكهرباء والإلكترونيات، وتخصص الميكانيكا.

مميزات مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

تمنح مدرسة السلام شهادة الدبلوم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تمنح الطالب شهادة الـBTEC الصادرة من الهيئة البريطانية Pearson المعتمدة من العديد من دول العالم.

ويتم عقد ملتقى توظيف لخريجي المدرسة مع الشركات ومصانع القطاع الخاص.

كما تؤهل تلك المدرسة لسوق العمل الدولي والمحلي.

ويحصل الطالب عند التخرج على شهادة دولية بمصروفات حكومية.

شروط التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

حددت وزارة الإنتاج الحربي شروط التقديم في مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، وهي:

- ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة من إجمالي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2025/2024 بالنسبة للذكور والإناث.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.

- يجب اجتياز الطالب اختبارات القبول والقدرات المقررة بالمدرسة، وتتمثل في اختبارات نظرية ومقابلة شخصية.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة لمدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من استمارة التجاح أو بيان النجاح.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

وسيتم قفل باب التقديم عند استكمال العدد المطلوب.

كما بدأ التقديم للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ 3 يوليو الجاري 2024.

مميزات مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

أما بالنسبة لمدرسة حلوان فإنها تقدم للطالب شهادة دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كما توفر ملتقيات توظيف لخريجي المدرسة مع شركات ومصانع القطاع الخاص.

وتقدم المدرسة تعليم وتدريب تنافسي يؤهل لفرض عمل متميزة.

وتتواصل الدراسة فيها لمدة 3 سنوات بمصروفات حكومية.

شروط التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان

تضع وزارة الإنتاج الحربي شروطًا للتقديم في مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، وهي:

- ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة من إجمالي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2025/2024 ولكن للذكور فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.

- حددت الوزارة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التي تقبل منها المدرسة.

- أن يحتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يجب أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، والكشف الطبي،

وقد بدأ التقديم للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم منذ 3 يوليو الجاري.

تخصصات مدرسة حلوان

وتعدد تخصصات المدرسة بواقع 12 تخصص تلبي احتياجات سوق العمل، وهي:

1- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

2- البتروكيماويات والكيمياء الصناعية.

3- التبريد وتكييف الهواء.

4- تشغيل المعادن.

5- تشكيل ولحام المعادن.

6- سباكة المعادن والمعالجة الحرارية.

7- صيانة ميكانيكية وهيدروليك.

8- صيانة وإصلاح السيارات.

9- أثاث خشبي.

10- إلكترونيات.

11- معادن كهربية.

12- تركيبات كهربية.