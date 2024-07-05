"ستولتنبرج" يأمل انضمام أوكرانيا للناتو خلال 10 سنوات.. ويدعو لزيادة المساعدات العسكرية

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج عن أمله في أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف، خلال السنوات العشر المقبلة.

ودعا ستولتنبرج - في تصريح أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة/ - إلى زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، معتقدًا أن زيادة هذا الدعم ستسهم في إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا بشكل أسرع.

يأتي هذا في سياق قمة الذكرى السنوية لحلف الناتو، التي ستُعقد في واشنطن من 9 إلى 11 يوليو الحالي، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.

من المتوقع أن يوقع زعماء الناتو تعهدًا بتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار يورو في عام 2025، وهو مبلغ يتوافق مع حجم المساعدات الغربية السنوية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

