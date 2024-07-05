الفنانة رباب ممتاز في ضيافة أبطال "لعبة النهاية" بمسرح الطليعة.. صور

يواصل أبطال العرض المسرحي "لعبة النهاية" ليالي عرضه يوميًا في الثامنة مساء بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، وقد شهدت ليلة أمس الخميس إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على العرض وعلى رأسهم الفنانة رباب ممتاز، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

وأعربت الفنانة رباب ممتاز عن سعادتها بمشاهدة العرض، مشيدة بأداء فناني العمل وصناعه، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية من أبطال المسرحية

تعرض المسرحية يوميا ماعدا يومي الاثنين والثلاثاء اجازة المسرح، ويفتح شباك التذاكر بالمسرح من السادسة مساء أيام ليالي العرض.

"لعبة النهاية" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، ومن بطولة الفنانين: ليماء جعفر، محمد فوزي الريس، محمد صلاح السيسي، د. محمود ذكي، وبمشاركة أعضاء الفرقة.

العرض ديكور أحمد جمال، تصميم أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمد عبدالوارث، والمسرحية من تأليف الكاتب المسرحي الإيرلندي من صمويل بيكيت، ومن إعداد وإخراج السعيد قابيل.

يشار إلى أن الفنانة رباب ممتاز شاركت في الموسم الرمضاني الدرامي السابق 2024 في مسلسل "صدفة" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

والمسلسل من بطولة الفنانين: ريهام حجاج، خالد الصاوي، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، رشدي الشامي، سليم هاني، هشام منصور، نور إيهاب، ميار الغيطي، وآخرون.

وفي إطار درامي اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول المُعلمة "صدفة"، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

