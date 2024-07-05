بالانفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. أداء علاء فاروق اليمين الدستورية أمام السيسي أبرزها

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٠٢ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٨ يونيو وحتى ٤ يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على أداء علاء فاروق اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

كما أكد وزير الزراعة الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري.

فيما تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق بالتهنئة إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد بمناسبة توليه المسئولية متمنيا له التوفيق في قيادة الوزارة ، وفي خدمة بلدنا الغالية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي أول يوم عمل له بعد تكليفه بالمسئولية، المهنئين له من العاملين بالوزارة وخارجها

كما عقد عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد وبحث معهم الملفات العاجلة.

واجتمع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، برؤساء الأقسام في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال اجتماع مجلس إدارة وحدة متبقيات المبيدات بالمعمل، وأكد أهمية دور المعمل في تأدية مهامه بكفاءة وجودة عاليتين نظراً للدور المحوري للمعمل في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للتصدير أو للسوق المحلي، كما عقد أيضا الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات اجتماعاً مع مديري الإدارات العامة ومديري عموم مناطق مكافحة الآفات، وذلك في إطار متابعة متابعة الحفاظ على الحاصلات الزراعية، كذلك تفقد منطقة القناة وسيناء التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات وعقد اجتماعا مع السادة مهندسي المنطقة لمراجعة الإجراءات الخاصة بأعمال المكافحة في المحافظات التابعة لها.

فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية الخبير الدولي لسلامة الغذاء دكتور ميجال والموفد من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة - الفاو لتقييم الجهات الوطنية المشاركة والفاعلة في المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء، كما شارك المعمل في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان: "التحقق من أداة التقييم لتنفيذ الإستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية 2022-2030 المشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة الصحة العالمية"، وبلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي ٤٠٦٤ عينة.

بينما نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا تحت عنوان " المكافحة المتكاملة لآفات المحاصيل البقولية في الحقل والمخزن" وذلك بفرع المعهد بالمنصورة، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها اكثر من 589 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأصدر مركز بحوث الصحراء تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية وكذلك القوافل البيطرية فى مناطق عمله خلال شهر يونيو 2024، كما أعلنت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، مواصلة عمليات صرف الاسمدة بالجمعيات التابعة لها في المحافظات المختلفة، فضلا عن إزالة عدد من حالات التعدي على الاراضي الزراعية، بمحافظتي البحيرة وبني سويف.

وأعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، المرور على مشاتل الخضر بمحافظتي الشرقية والقليوبية، بالتنسيق مع الإدارة المركزيه لفحص واعتماد التقاوي، لمراجعة تراخيص المشاتل، والتوجيه بسرعة تقنين الأوضاع.

ويذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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