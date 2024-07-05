عمرو يوسف: إيقاف "أحمس" أصعب تجربة فنية.. وكندة علوش لا تغار عليّ

حل الفنان المصري عمرو يوسف أمس ضيفاً على برنامج "تفاعلكم"، والمذاع على قناة العربية، تقديم الإعلامية سارة الدندراوى، وتقوم فكرة البرنامج على توجيه الأسئلة للضيف بشكل متتالي بشرط الإجابة السريعة من الضيف.

أبرز تصريحات الفنان عمرو يوسف

تحدث الفنان عمرو يوسف عن زوجته الفنانة كندا علوش، وعن حجم الثقة المتبادل بينهما، وأن كل منهم لا يشعر بالغيرة على الاخر.

من جهة أخرى أوضح أن تجربة إيقاف مسلسله التاريخي “أحمس”، كانت من أصعب التجارب الفنية التى مرت به خلال رحلته المهنية، وأن حجم المجهود الذى تم بذله كان كبيراً وتم إيقاف العمل قبيل انتهاء تصويره بفترات قليلة.

وكشف الفنان عمرو يوسف عن بداياته مع الشهرة، وأن مسلسل الدالى هو البداية الحقيقية لمعرفة الناس له على أرض الواقع.

وعلق عن علاقة الرجل بالمرأة، كأحد الأسئلة التى تم توجيهها له أثناء اللقاء، وأنه مع صداقة الرجل بالمرأة، ويعترف بتلك الفكرة وأنها موجوده وبشكل كبير على أرض الواقع.

نشاط فنى

يعيش الفنان عمرو يوسف حالة نشاط فنى كبير على المستوى السينمائى، حيث شارك فى موسم عيد الفطر السينمائى بفيلم "شقو"، وحقق نجاحاً كبيراً بعد طرحة بدور العرض السينمائى.

ويعرض له حالياً فيلم "ولاد رزق ٣"، والذى تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى السينمائى، وحطم الفيلم كل الأرقام القياسية منذ طرحة بدور العرض السينمائى وحتى الآن.