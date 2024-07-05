أمهات الأسرى الإسرائيليين يُطالبن نتنياهو بإظهار الشجاعة والتوقيع على صفقة الأسرى

تظاهرت أمهات الأسرى الإسرائيليين، المتحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم /الجمعة/، في ميدان "هابيما" في تل أبيب، بعد مرور تسعة أشهر تقريبا على "طوفان الأقصى" وحرب إسرائيل على غزة، وطالبن حكومة بنيامين نتنياهو بالتوقيع على صفقة لتبادل الأسرى.

وانضم لأمهات الأسرى ما يقرب من ألف متظاهر على الأقل، حيث سيتم تنظيم مسيرة وصولا إلى ميدان الأسرى القريب.

وقالت شيرا ألباج، وهي أم أسيرة تبلغ من العمر 19 عاما: "هناك الآن صفقة على الطاولة"، ويجب على بنيامين نتنياهو أن يظهر شجاعة ويوقع الصفقة.

وكان نتنياهو وافق أمس على إرسال وفد تفاوض إسرائيلي للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع حركة "حماس"، وذلك بعد يوم من قول مكتبه إن رد "حماس" المعدل على اقتراح صفقة الرهائن هو الأفضل على الإطلاق، وهو ما يفتح الباب للتوصل إلى صفقة يتحرر بموجبها أسرى إسرائيليون من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة، وأسرى فلسطينيون من السجون الإسرائيلية، ويتوقف بموجبها إطلاق النار.

وأبلغ نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مساء أمس، أن إسرائيل مُلتزمة بإنهاء الحرب فقط بعد أن تحقق كل أهدافها.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، من المُقرر أن يُغادر إسرائيل قريبًا للمشاركة في هذه المحادثات غير المباشرة التي تتم عبر الوسطاء مع حماس دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن رئيس الموساد ديفيد برنياع غادر صباحًا إلى قطر.

