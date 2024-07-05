أوكرانيا: المجر لم تنسق معنا بشأن زيارة أوربان إلى روسيا

قالت الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة، إن زيارة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى روسيا لم تنسق مع كييف، حسب ما ذكرته "القاهرة الاخبارية "

وأكدت الخارجية الأوكرانية أنها تدعو لعدم إجراء محادثات بشأن السلام في بلادنا من دون مشاركتنا.

وفى وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بودابست تدرك أن هناك "قوى كبرى" ستقوم بترتيب المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، لكنها ترغب في تشجيع "طرفي الصراع" على صنع السلام.

وقال رئيس الوزراء المجري - في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية - "إن المجر تدرك مكانتها وثقلها، وستكون الدول الكبرى هي التي ستتولى المحادثات الكبيرة".

وفي الوقت نفسه، أشار أوربان إلى أن المجر "ترغب في تشجيع الأطراف" على إطلاق المحادثات، مشيرا إلى أن هذا كان الهدف من زيارته في 2 يوليو إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقى بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.