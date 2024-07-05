غداً.. بدء سحب كراسات الشروط للالتحاق بالمعاهد التمريضية بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن بدء سحب كراسات الشروط من خلال أولياء أمور الطلاب، استعدادا لفتح باب التقديم للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية التابعة للهيئة للعام الدراسي 2024-2025، بدءاً من غد السبت، الموافق 6/7/2024 ويستمر سحب كراسات الشروط حتي الاكتفاء من الأعداد المطلوبة كل معهد علي حدة.

المعاهد التمريضية تستعد لاستقبال المتقدمين

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت جاهزية المعاهد التمريضية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، استعدادا لفتح باب التقديم للالتحاق بالمعاهد الرعاية الفنية التمريضية للعام الدراسي 2024-2025، والذي يعمل بنظام الخمس سنوات من طلاب الشهادة الاعدادية للعام الحالي، علي أن يتم استلام الكراسات طبقاً للشروط المعلنة بكل المعاهد من قبل ولي الأمر.

وأوضحت الهيئة، أنه يتم تحديد الحد الأدنى للقبول للالتحاق بالمعاهد الفنية التمريضية لنظام الخمس سنوات التابعة لها بمحافظة الأقصر بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبارات القبول، وذلك بفروع المعهد كالآتي:( مستشفي الكرنك – بنين وبنات، مستشفى إيزيس - بنات فقط، مستشفي حورس - بنين وبنات، المجمع الطبي الدولي – بنين فقط، طيبة - بنين وبنات).

ويستمر أعمال سحب كراسة الشروط و ستقبال تقديم الملفات وفق الشروط والتعليمات المحددة، داخل المعاهد المذكورة هي طوال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

تتضمن شروط التقديم الآتي:

1 - المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

2 - الحصول على الشهادة الإعدادية فى ذات عام التقدم .

3- أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التى حصل منها على الشهاده الإعدادية.

4 - ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

5 - ضروره اجتياز الاختبارات الآتية :(الإملاء فى اللغه العربية، اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي).

6 - اجتياز كشف الهيئة والاختيار النفسى بنجاح.

7 - لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية (كشف نظر، كشف باطنة، اختبار مخدرات).

8 - المصاريف الدراسية (عشرة آلاف جنيه مصري) لكل صف دراسي، ورسوم سحب الملف ٧٥٠ ج (لا ترد ).

9 - ️يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول .

10 - يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة.

11 - يتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولى الأمر.

جاء ذلك في إطار الدور الهام الذى تقوم به الهيئة التمريضية، والتى تعد نبض القطاع الصحي فى تقديم خدمات الرعاية الصحية باحترافية وجدارة إكلينيكية، مما يتطلب الاهتمام بإعداد الكوادر الفنية بكفاءة عالية.

أقسام التمريض (1)

أقسام التمريض (2)

أقسام التمريض (3)

شروط مدارس التمريض (1)

شروط مدارس التمريض (1)