رئيس وزراء بريطانيا الجديد: سنعيد بناء البلاد.. وتحقيق تغيير إيجابي "على الفور"

تعهد رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، بالعمل على تحقيق تغيير إيجابي في البلاد "على الفور"، معربا عن شكره لسلفه ريشي سوناك، مشيدا بـ "الإنجازات" التي حققها خلال فترة توليه مقاليد السلطة.

وقال ستارمر - في أول خطاب يدلي به بعد توليه رسميا رئاسة الوزراء - "الآن صوتت بلادنا بشكل حاسم لصالح التغيير.. إننا بحاجة إلى المضي قدما.. الافتقار إلى الثقة لا يمكن تجاوزه إلا بالأفعال وسنبدأ العمل على ذلك من اليوم".

وأكد أن حكومته ستعمل على خدمة الجميع سواء من صوت لصالح حزب العمال أم لا، قائلا "الوطن أولا والحزب يأتي ثانيا".

وتعهد ستارمر بأن حزبه سيعيد بناء بريطانيا وسيعمل على إعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى سابق عهده، وخفض فواتير الطاقة وتأمين حدود البلاد.

وكان قصر باكنجهام البريطاني قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تعيين السير كير ستارمر زعيم حزب العمال، رئيسا للوزراء في بريطانيا.

وقد حقق حزب العمال المعارض فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت أمس الخميس، لينهي بذلك 14 عاما من حكم المحافظين. وسيتمتع حزب العمال البريطاني بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل، بعدما ضمن أكثر من 340 مقعدا - أي أكثر من المقاعد الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والبالغ عددها 326 مقعدا - ليتمكن بذلك من تشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.

