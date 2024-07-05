محافظ الشرقية الجديد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق

أدى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية اليوم صلاة الجمعة، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة والمواطنين.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي أعقبها إلقاء خطبة الجمعة للشيخ محمد رجب صديق من أئمة قادة فكر بمديرية أوقاف الشرقية، والتي جاءت بعنوان "الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار".

وأوضح فيها أن الهجرة النبوية تعد منعطفاً مهماً في تاريخ الإسلام حيث تجلت في هذه الرحلة دروس التوكل على الله - سبحانه وتعالى - بأكمل وجوهها، فالرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم- يأخذ بكل الوسائل المادية المتاحة، وهو معتقد أن كل تلك الوسائل لا تعمل إلا بأمر ربها سبحانه وتعالى، ولقد رأينا مكافأة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما تضيق السبل، وكأنها رسالة لكل مسلم أن إعمل بكل طاقتك وإنتظر مدد الله سبحانه وتعالى على جهدك.

وعقب أداء صلاة الجمعة ألقى الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف كلمة رحب فيها بمحافظ الشرقية متمنيا له دوام التوفيق والسداد واستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق آمال وطموحات المواطنين من أبناء المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المؤداه لهم.

وصافح محافظ الشرقية المواطنين، والذين قدموا له التهنئة بمهام منصبة الجديد ليؤكد لهم المحافظ استمرار الجهاز التنفيذي في بذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً، في سبيل تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.