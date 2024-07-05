قصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث يكلف "ستارمر" برئاسة الحكومة البريطانية

أعلن قصر باكنجهام البريطاني اليوم /الجمعة/ تعيين السير كير ستارمر زعيم حزب العمال، رئيسا للوزراء في بريطانيا.

وقال القصر الملكي البريطاني - في بيان - إن الملك تشارلز الثالث استقبل اليوم السير كير ستارمر وطلب منه تشكيل إدارة جديدة، وقبل ستارمر تعيينه رئيسًا للوزراء، وفقًا لما أوردته صحيفة " الجارديان" البريطانية.

جاء ذلك بعد الفوز الساحق لحزب العمال الذي يقوده ستارمر في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الخميس. وفاز حزب العمال بـ 412 مقعدًا، وهو ما يمثل أغلبية بفارق يبلغ حوالي 170 مقعدًا.

وفي المقابل، حصل المحافظون على 121 مقعدًا فقط، بانخفاض عن 365 مقعدًا قبل خمس سنوات. وكانت ليز تروس، وبيني موردونت، وجاكوب ريس-موج، من بين مجموعة من كبار المحافظين الذين فقدوا مقاعدهم.

وفي كلمة قصيرة ألقاها أمام الصحافة، والتي هي الأخيرة كرئيس للوزراء، أعلن ريشي سوناك -المنتهية ولايته بعد خسارة حزبه أمام حزب العمال البريطاني- أنه سيستقيل من منصب زعيم المحافظين ولكن ليس على الفور، واقترح إجراء منافسة لقيادة حزب المحافظين لاختيار خليفته.

وفي ظل أسوأ أداء لحزب المحافظين في العصر الحديث، اعتذر للبلاد قائلا "أتحمل مسؤولية هذه الخسارة"، كما أشاد بالسير كير ستارمر الذي تولى رئاسة الوزراء واصفا إياه بأنه "رجل محترم".

