احذرها.. أطعمة تزيد من مقاومة الجسم للأنسولين وتصيبك بالسكري

مقاومة الأنسولين تعد من بين الأمراض الشائعة في عصرنا الحالي، حيث تسبب اضطرابات في وظائف الجسم وزيادة حجم البطن السفلي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والسرطان، فهذه الحالة تؤدي إلى تقليل فعالية الأنسولين، الذي يعد أساسياً لمعالجة مستويات السكر في الدم، بالنظر إلى انتشارها الواسع، يصبح الوقاية منها وعلاجها أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة جيدة والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بها، وتقدم لكم “البوابة نيوز” قائمة بالأطعمة التي تزيد من مقاومة الجسم للأنسولين والإصابة بالامراض المزمنة ونصائح لاعتماد نظام غذائي أكثر فاعلية، وفقًا لما تم نشره في موقع “zoe” الطبي.

الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية

الصودا والعصير والشاي المحلى والحبوب المكررة، بما في ذلك الأرز الأبيض والخبز الأبيض والحبوب المضاف إليها السكر، وكذلك الأطعمة الخفيفة فائقة المعالجة، مثل الحلوى والبسكويت والكعك ورقائق البطاطس.

نصائح لنظام غذائي متوازن

قد يبدو إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أمراً شاقاً خاصة إذا لم تكن مضطراً لذلك من قبل، وفيما يلي بعض النصائح للمساعدة في إجراء التعديلات بشكل أكثر فعالية:

1- ركز على التغييرات الصغيرة التي يمكن التحكم فيها بدلاً من إجراء العديد من التغييرات الكبيرة، سيكون من الأسهل الالتزام بتغيير واحد أو اثنين فقط ومن المرجح أن يصبحا اعتياديين.

2- الالتزام بتناول وجبات منتظمة: إن عدم تخطي الوجبات قد يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم ومنع الجوع، كما يقلل من احتمال الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

3- تنوع الأطعمة الخاصة بك: إن إقران الكربوهيدرات بالألياف أو البروتين أو الدهون سيقلل من استجابة السكر في الدم.

4- ابحث عن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض: سوف تهضم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بشكل أبطأ وهذا يعني ارتفاعًا تدريجيًا في نسبة السكر في الدم.

5- لا تستسلم أو تقلق إذا مررت بيوم سيئ في الحمية الغذائية، اعتبره فرصة للتعلم، وليس فشلًا.

وجدير بالذكر، أنه يتم تصنيف الأطعمة من 0 إلى 100 فكلما ارتفعت درجة المؤشر الجلايسيمي للطعام، زادت سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول هذا الطعام بمفرده، على سبيل المثال، يعتبر العدس من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض: حيث حصل على 30 درجة أما الأرز الأبيض فهو من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع لأنه حصل على 82 نقطة.

فعندما تتطلع إلى مراقبة نسبة السكر في الدم، فقد يساعدك فهم مدى سرعة تأثير أطعمة معينة على مستوياتك، ومع ذلك، فإن نتيجة المؤشر الجلايسيمي للطعام لا تعطيك الصورة الكاملة ولا تأخذ في الاعتبار كيفية استجابتنا لمكونات متعددة معًا.