إزالة 23 خيمة مخالفة على شواطئ دمياط الجديدة

حذر جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة من إقامة خيم عشوائية على الشاطئ فى إطار المتابعة المستمرة لأخر المستجدات والمرور الدورى علي أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ، وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة الشاطئية بمدينةدمياط الجديدة.

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه وفى إطار التصدى والتعامل بكل حسم مع المخالفات ومظاهر العشوائية بالمدينة عامة ، ومنطقة الشاطئ بصفة خاصة خلال موسم الصيف تم اليوم إزالة عدد 23 خيمة عشوائية من على الشاطئ من خلال الإدارات المعنية بالجهاز ، ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز.

من جهته، أهاب رئيس الجهاز، بالمصطافين من سكان المدينة وزائريها رواد منطقة الشاطئ، الإلتزام وعدم إقامة أية مظاهر عشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشاطىء، منوها أنه سيتم إزالتها فورا ومصادرتها وتوقيع الغرامات المقررة من 500 : 1000 جنيه ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين ، وكذا الإلتزام بالمناطق المحددة للسباحة في مياه البحر والمؤمنة برجال الإنقاذ، حفاظًا على سلامة أرواحهم.

وأكد حرص جهاز المدينة، على توفير شاطئ متكامل طبقا للمواصفات وعوامل الأمان ، وتقديم أفضل الخدمات خدمة لسكان المدينة وزائريها رواد منطقة الشاطئ.

ويذكر أن شاطيء مدينة دمياط الجديدة ،يشهد هذا العام إقبال كبير ومتزايد من سكان المدينة والزائرين من المحافظات والمدن المجاورة خلال هذه الفترة ،بعد أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى شهدتها منطقة الشاطئ.