الهند تعتزم إرسال أول مهمة مأهولة للفضاء وبعثة لاستكشاف المحيط 2025

تعتزم الهند بالقيام بإنجازات علمية خلال العام المقبل، حيث تنوي إرسال أول مهمة مأهولة إلى الفضاء، وأول بعثة لاستكشاف أعماق المحيط تصل إلى عمق 6 آلاف كيلومتر في عام 2025.

وأفاد تليفزيون "بريكس" اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان قد أعلن بشكل رسمي في عام 2018 قيام بلاده إرسال أول مهمة مأهولة إلى الفضاء في أغسطس الماضي من عام 2022، إلا أنه تم تأجيل موعد الإطلاق إلى عام 2025 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويشمل المشروع التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية إرسال مهمة "جاجانيان" المأهولة إلى الفضاء لمدة 3 أيام لتصل إلى ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض قبل أن تعود مجددا.

وفي هذا البيان ، أفاد رئيس الوزراء الهندي أنه إلى جانب إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية، فإن مجال الفضاء سيكون له تحدي إيجابي على مجالات الزراعة والبنية التحتية والاتصالات والصحة.

وتنوي الهند خلال عام 2025 نشر غواصة "ماتسيا 6000" لاستكشاف أعماق البحار على عمق 6 آلاف كيلومتر؛ ووفقا لما أشار به وزير الدولة الهندي للعلوم والتكنولوجيا جيتندرا سينج، فإن 3 مواطنين هنود سيكونون على متن الغواصة .