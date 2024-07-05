بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد في عطلة نهاية الأسبوع

شهدت شواطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، توافد أبناء بورسعيد وآلاف المصطافين من المحافظات الأخرى، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

شواطئ بورسعيد كاملة العدد

وقضى المصطافون أوقاتهم على شاطئ بورسعيد مابين الجلوس على الكراسي تحت الشماسي المنتشرة على بطول الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر والمسابقات الترفيهية وحفلات السمر، وبين النزول إلى البحر للسباحة، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية مثل كرة القدم والكرة الطائرة، وركوب الخيل والـ "بيتش باجي"، بينما يستمتع الأطفال باللعب في مياه البحر على مقربة من الشاطئ، واستخدام أدوات الحفر البلاستيكية الخاصة بهم للهو في الرمال.

وبدأ سعر تأجير الكرسي من 10 جنيهات في الشواطئ الشعبية ويرتفع تدريجيًا حتى يصل إلى 40 جنيها، بينما يصل إلى 500 جنيه في أحد الشواطئ السياحية.

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