بالصور.. انطلاق التدريبات الصيفية لطلاب "تكنولوجيا الصناعات الخشبية" بجامعة طيبة بالأقصر

بدأ طلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، تدريباتهم الصيفية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك في إطار حرص الجامعة على ربط التعليم النظري بالتطبيقات العملية، وتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل، تحت إشراف الدكتور حموده محمد دردير، عميد الكلية، والدكتور خالد خليفة، المدرس بالبرنامج، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.

جولة داخل أحد مصانع الأخشاب

وانطلقت رحلةُ الطلاب، بِجولةٍ تعريفيةٍ شاملةٍ داخل أحد مصانع الأخشاب بالقاهرة، حيث استكشفوا أقسامه المختلفة، وتعرّفوا على مراحله الإنتاجية المتنوعة، بدءًا من استقبال خشب المواد الخام وصولًا إلى عمليات التشطيب النهائية، إذ تهدف التدريبات إلى اكتساب الطلاب الخبرات العملية في مجال صناعة الأخشاب، والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات الطلاب في العمل الجماعي وحل المشكلات، وإعداد الطلاب لسوق العمل بعد التخرج.

رئيس الجامعة يؤكد أهمية التدريبات الصيفية

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، على أهمية هذه التدريبات للطلاب، مشيرا إلى أنها ستساهم في صقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لسوق العمل، مشيدا بالتعاون مع شركة المتحدة للأخشاب ومؤسسة الزكاة، مؤكدا على حرص الجامعة على تعزيز علاقاتها مع مختلف القطاعات في المجتمع.

فيما أوضح الدكتور حموده محمد درير، عميد الكلية، أن هذه التدريبات تم تصميمها بعناية لتلبي احتياجات الطلاب وسوق العمل، مؤكدا أن الطلاب سيحصلون على شهادات معتمدة من الشركتين في نهاية التدريبات، إذ سيكون لهذه التدريبات تأثير إيجابي على مهارات وخبرات الطلاب، مما سيساعدهم على الحصول على وظائف مناسبة بعد التخرج.

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